Ирландский боец Конор Макгрегор поднял микрофон МИЦ «Известия» во время пресс-конференции после его боя с американцем Дональдом Серроне в воскресенье, 19 января.

Микрофон был закреплен на стойке, однако упал. Макгрегор поднял технику и продолжил пресс-конференцию с микрофоном «Известий» в руках.

Ранее 19 января Конор Макгрегор отправил в нокаут за 40 секунд Дональда Серроне во время боя UGC 246. Поединок прошел в Лас-Вегасе.

Встреча стала первой для Макгрегора после перерыва, продлившегося более года. До встречи с ирландцем Серроне за текущий период провел уже пять поединков. В последнем бою Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Теперь на счету у ирландца 22 победы и четыре поражения. У Серроне — 36 побед и 14 поражений. За победу над Серроне Макгрегору выплатят $3 млн без учета выплат от продаж платных трансляций.