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Макгрегор поделился воспоминанием о бое с «заклятым врагом своего клана»

18:17 18/02/2020

Боец смешанного стиля из Ирландии Конор Макгрегор решил вспомнить свой первый бой, состоявшийся 13 лет назад. Однако спортсмен MMA быстро стал объектом насмешек в Сети, поделившись воспоминанием на странице в Twitter.

В 2007 году Макгрегор вышел на арену против Киарана Кэмпбелла. 31-летний боец написал, что его предки сражались с шотландским кланом Кэмпбеллов в далеком прошлом. «Мы сражались с Кэмбеллами еще в горах», – заверил он. При этом пост в социальной сети вызвал неоднозначную реакцию со стороны читателей. Более того, твит Конора стал причиной большого количества шуток у подписчиков. «Как скажешь, храброе сердце», – говорилось в одном из ответов, адресованных бойцу.

Макгрегор являлся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях. Он проиграл в бою за титул чемпиона UFC в легком весе в 2018 году россиянину Хабибу Нурмагомедову.

McGregor vs Campbell. It was only right that my debut mixed martial arts fight was against a Campbell. The McGregors have been fighting the Campbells since the highlands. Sworn enemies at a time. Nothing at this time.

It showed me then that the path I was on, was correct. ⚔️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) February 17, 2020



