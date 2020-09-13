Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был задержан полицией Корсики за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм. Жалоба в отношении ирландца была подана 10 сентября.

С 32-летнего Макгрегора жандармерией были сняты показания, он был временно помещен под стражу, но затем отпущен в середине дня в субботу. Позднее полиция отозвала обвинения без судебного разбирательства.

По сведениям Le Parisien, Макгрегор был нетрезв, в жандармерии после задержания его тестировали на содержание алкоголя в крови.

У Макгрегора не впервые возникают проблемы с законом. В ноябре 2019 года ирландец был осужден за избиение пожилого человека в Дублине. Тогда ирландец избежал тюремного заключения, суд его оштрафовал на одну тысячу евро.

«Независимо от того, завершил ты карьеру или нет, ты всегда можешь найти проблемы. Я не знаю ситуации Конора, я знаю не больше вас, — приводит комментарий главы UFC Дэйна Уайта MMA Junkie. — Я с Конором не разговаривал и, уверен, ему не нужны мои советы или помощь, но если она потребуется, то он может позвонить. Ни в коем случае не защищаю Конора, но зная его лично, не могу комментировать данную ситуацию, не имея полной информации».

Ирландец трижды объявлял о завершении карьеры и два раза возвращался в октагон. Всего 32-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы при четырех поражениях.

Последний поединок Конор провел в январе 2020 года, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне. В очередной раз Макгрегор анонсировал уход из смешанных единоборств в июне нынешнего года.