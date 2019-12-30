СПОРТ

Макгрегор обошел Нурмагомедова в журналистском рейтинге

20:57 30/12/2019

Россиянин Хабиб Нурмагомедов занял восьмое место в числе лучших бойцов десятилетия по версии портала MMA Junkie. Проигравший ему чемпионство UFC ирландец Конор Макгрегор в журналистском рейтинге стал пятым, передает «МИР 24».

Возглавил список обладатель пояса UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Далее идут еще два спортсмена из США – Деметриус Джонсон (экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе) и Дэниэл Кормье (экс-чемпион UFC в полутяжелом весе).

Джонс также оказался лучшим бойцом десятилетия по версии MMA Fighting. В этом рейтинге Нурмагомедов занял второе место.

Напомним, Нурмагомедов является обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе. Этот титул он защитил титул в бою против Макгрегора в 2018 году, а через год провел вторую успешную защиту в поединке против американца Дастина Порье. 19 апреля 2020 года россиянин должен встретиться с Тони Фергюсоном.



