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Макгрегор и Серроне посмотрели друг другу в глаза перед боем

05:34 18/01/2020

До боя между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне остаются считанные часы. Между бойцами состоялась дуэль взглядов, видео с которой выложила в свой Twitter организация UFC.

На дуэли Макгрегор вел себя, как обычно, вызывающе и активно. Ирландец, одетый в обтягивающие трусы-боксеры, выставил вперед кулаки и сверлил соперника взглядом исподлобья. Американец, в свою очередь, был спокоен и угрожающе щурился, глядя на оппонента. Под конец «гляделок» Макгрегор очень близко придвинулся лицом к Серроне, и, когда напряжение поднялось совсем высоко, ирландец слегка покачнулся в сторону соперника, чем вызвал смешок у него. Затем бойцы доброжелательно пожали друг другу руки.

Поединок в полусреднем весе между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором и рекордсменом UFC по количеству побед в организации американским бойцом Дональдом Серроне состоится в ночь на 19 января в Лас-Вегасе.

Несколько дней назад стало известно, какую сумму получит Макгрегор за встречу с Серроне. Речь идет о миллионах долларов. Билеты на турнир UFC 246, в котором пройдет знаменательный бой, раскупили в первый день продаж.



