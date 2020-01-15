Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал россиян, критикующих бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева, «мразями» и заподозрил их в умственной несостоятельности.

По мнению артиста, нападками на бывшего лидера СССР занимаются люди с низким уровнем интеллекта.

«Интересно, что Горбачева поливают в сети… именно те мрази, которым он дал свободу — в частности, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило», — написал Макаревич в Facebook.

В комментариях пользователи пытались парировать музыканту.

В частности, было высказано мнение, что реформы Горбачева дали самому Макаревичу «возможность много зарабатывать и уже открыто», в то время как для большинства граждан перемены не оказались позитивными.

В ноябре прошлого года Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке. Экс-лидер СССР пояснил, что считает одним из главных достижений новое внешнеполитическое мышление, которое привело к ядерному разоружению и появлению свободы выбора в стране.