Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о том, что его раздражает в российской действительности. Отрывок видеоинтервью с артистом опубликован в Tiwtter издания «Deutsche Welle на русском».

«Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивная бездарность и серость торжествуют», — объяснил Макаревич.

«Но это все временные явления. Как и наша жизнь. Все пройдет», — добавил артист.

17 февраля сообщалось, что Макаревич и еще более 150 деятелей искусства осудили приговор фигурантам дела «Сети» (запрещенная в России террористическая организация).

Видео дня. В домах из-под крана полилась вода с червями