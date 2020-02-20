Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич перечислил то, что его раздражает в России. Отрывок интервью с певцом был размещен в аккаунте издания «Deutsche Welle на русском» в Tiwtter.

Андрей Макаревич рассказал о том, что его раздражает в российской действительности. Коротко и емко pic.twitter.com/r4sZrr72zi — DW на русском (@dw_russian) February 19, 2020

«Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивная бездарность и серость торжествуют», — заявил Андрей Макаревич.

Однако он назвал все это «временными явлениями» и подчеркнул, что является оптимистом.

«Рамблер» писал, что ранее Андрей Макаревич рассказал, что по вине нового министра культуры России Ольги Любимовой не был снят фильм к юбилею группы «Машина времени».

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