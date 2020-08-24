Алексей Купин и Майя Донцова пока что так и не стали родителями. Поклонники пары очень часто задают им вопросы по поводу планирования зачатия и беременности, но теперь супруги твёрдо решили не обсуждать больше эту тему.



Лёша с Майей стали супругами осенью 2019 года и сразу стали думать о продолжении рода. Они обратились к врачам, чтобы вместе пройти медицинское обследование в центре планирования семьи. С этого момента подписчики регулярно оставляли комментарии под фотографиями своих кумиров и интересовались, когда же они станут родителями. Прошёл год, а фолловеры так и не могут успокоиться и получить ответ на долгожданный вопрос.



Майя рассказала, что вопросы про детей её уже начали раздражать. Девушка подозревает, что у них с мужем не получается завести ребёнка по той простой причине, что всему виной злые языки, завистники и недоброжелатели. Поэтому теперь супруги решили не распространяться о подробностях своей личной жизни. Как только они поймут, что Майя беременна, так сразу же сообщат об этом. Алексей сказал, что они активно работают над этим вопросом и мечтают когда-нибудь стать родителями двоих детей.