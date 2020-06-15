Mail.ru оперативно устраняет неполадки в работе почтового сервиса, в ближайшее время он заработает в штатном режиме. Об этом в понедельник, 15 июня, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ряд пользователей может испытывать сложности со входом в сервис. Причины неполадок определены, мы оперативно устраняем их, и в самое ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе заверили, что данные пользовательских аккаунтов не пострадают.

Ранее в этот же день сервис Downdetector сообщил о поступивших жалобах от российских пользователей Mail.ru на работу почтового сервиса. К 13:00 мск более половины жалоб были связаны с работой почты, еще четверть — сайта Mail.ru.

27 января интернет-пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Mail.ru из-за технического обновления. 61% интернет-пользователей испытал проблемы с почтой, 26% отметили некорректную работу сайта, еще 11% сообщили о трудностях с доступом в аккаунт. Жалобы были зафиксированы в основном в европейской части России, особенно в городах-миллионниках.