Легендарный боксер Майк Тайсон, как анонсировалось ранее, поучаствовал в программе «Неделя акул» на канале Discovery и погрузился к хищникам на глубину.

54-летний атлет противостоял акулам на Багамах в течение трех раундов, которые назвали «Тайсон против Челюстей».

Сперва он нырнул в клетку с акулами, затем погрузился в открытый океан и осторожно потолкался с соперниками, когда те подплывали слишком близко.

Перед заключительным этапом Тайсона вырвало, но он все же нырнул на глубину 15 метров и схватил акулу за нос, чтобы обезвредить ее — привести в состояние тонической неподвижности, приравненное организаторами поединка к нокауту.

TONIC IMMOBILITY ACHIEVED. @MikeTyson is the champion! 🏅 #SharkWeek pic.twitter.com/kX6wRguugV — Shark Week (@SharkWeek) August 10, 2020

Железный Майк признался, что был до смерти напуган.

«Я выбрал этого соперника, чтобы преодолеть страхи, с которыми я все еще сталкиваюсь. Приравниваю это к преодолению страха вернуться на ринг в 54 года. Теперь я узнал, что все еще могу преодолеть все, что может помешать мне выполнить миссию всей моей жизни — раскрыть наивысший потенциал и приблизиться к Богу», — цитирует боксера телеканал Eurosport.

«Неделя акул» — ежегодное мероприятие канала Discovery. Ранее в нем участвовал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, проигравший большой белой акуле в заплыве на дистанции 100 метров в южноамериканском заливе Моссел. Соперница легендарного олимпионика, плывшая по соседней с ним дорожке, была имитирована с помощью компьютерной модели.