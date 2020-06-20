Обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» Джейми Фокс, получивший награды за лучшую мужскую роль в фильме «Рэй», сыграет бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона в автобиографической картине о боксере. Актер и спортсмен почти ровесники и знакомы с молодых лет.

«Я встретил Майка Тайсона самым странным образом. Познакомился с ним на сцене, когда занимался стендапом много лет назад, мне было где-то 22 года, — приводит слова Джейми — Boxingnews24. — Когда я пошутил про Тайсона, никто в зале не аплодировал и не смеялся. Хотите знать почему? Потому что Майк был на моем выступлении. Кто-то крикнул: «Майк здесь», а я сказал: «О, боже». Там была черная девушка, которая сказала: «Что ты собираешься делать, Джейми? Тебе страшно?» И тут какой-то парень крикнул: «Майк сказал, шути, но это должно быть более смешным».

После я начал тусоваться с Майком, и я видел его в разгар его карьеры. Я также видел его потом, когда все стало плохо и не так ровно. Меня радует то, что в фильме я показываю эти моменты».