Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон примет участие в телешоу канала Discovery «Неделя акул». В рамках проекта 54-летняя легенда бокса проведет бой с одним из самых опасных хищников на планете — большой белой акулой.

Как пишет The Mirror, cтать свидетелем зрелищного противостояния можно будет 9 августа. Однако пока не совсем ясно, в каком формате пройдет схватка человека с животным, размеры которого могут достигать пяти метров, а вес — 1100 кг.

Обещано лишь, что акула не пострадает.

Тайсон ранее объявил, что собирается «тряхнуть стариной» и вернутся на ринг для нескольких выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели. Дабы не быть голословным, супертяж выкладывает видео своих тренировок.

Who you got in @MikeTyson vs. Jaws? The heavyweight champ joins #SharkWeek August 9 on @Discovery. pic.twitter.com/Ffq6IkRlY9 — Shark Week (@SharkWeek) July 15, 2020

Майк провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 — нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году он был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).

«Неделя акул» — ежегодное мероприятие канала Discovery. Ранее в нем участвовал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, проигравший большой белой акуле в заплыве на дистанции 100 метров в южноамериканском заливе Моссел. Соперница легендарного олимпионика, плывшая по соседней с ним дорожке, была имитирована с помощью компьютерной модели.