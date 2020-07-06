На днях Алексей Купин на Острове Любви поздравил свою супругу Майю Донцову с правздником. Девушка сперва не поняла, какой праздник муж имеет ввиду. Тогда Леша напомнил жене, что до своей росписи в российском ЗАГСе у них была сейшельская свадьба – ее годовщина и случилась. Удивительно, что Майя не помнит такого события, ведь обычно девушки дорожат важными датами отношений.



Напомним, пара Купина и Донцовой уже давно засиделась в проектном штиле без новых тем для обсуждений. После своей свадьбы ребята радовали фанатов только разговорами о желании завести малыша. Правда, ребенок в паре никак не появляется.



Сейчас семья Купиных застряла на Сейшелах, где неожиданно для всех их назначили ведущими. Правда, в этой роли им приходится сложно – большинство островитян не принимают новых ведущих, считая их несправедливыми и предвзятыми.