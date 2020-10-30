Майя Донцова поведала, что им с Алексеем Купиным пытаются доказать, что они недостойны победы в конкурсе «Человек года».

Человек Года 2020

Вы мне часто задавали вопрос, участвуем ли мы в конкурсе☺

Мы и сами не знали, поэтому точного ответа я вам не давала🙈

Неделю назад узнали , что участвуем, поэтому вы сможете нас поддержать!

Но с началом нашего участия началось и самое неприятное в этом конкурсе- все по классике- нам пытаются изо всех сил доказать что мы недостойны.

Честно , от этих пустых обвинений и всяких нелепых аргументов уже устала…

если бы мы были ТАК недостойны, я бы не заняла второе место в прошлом году, когда до победы мне не хватило всего 3% голосов… да и Лешка , если бы был недостоин, не дошёл бы до 4 лучших в позапрошлом!

Мы всегда были в шаге от победы, и нам всегда не хватало совсем чуть-чуть.

В этом году я верю и надеюсь что мы сможем! Но принимать решение в любом случае вам💁

К тому же, мы не только смогли придти к хорошим взаимоотношениям, но и сохранили их в таком состоянии и сохраняем изо дня в день!

Может кто-то и считает это тухлятиной, скукой и ещё чем то, но зато мы счастливы, и этим счастьем делимся с другими❤

Лешка так вообще все года, что на проекте ведёт себя очень достойно, да и вообще все свои 25 лет!

Мудрый, понимающий, отзывчивый, добрый, и всегда пытающийся найти компромисс😍 за это я его и люблю❤

Себя нахваливать не буду, но считаю себя тоже достойной😊

В общем , сколько бы негатива не пытались снова на нас вывалить, мы как всегда идём вперёд 👌и ладно если б мы сделали что то ужасное- а так , просто потому что мы участвуем в конкурсе, с пустого места обвинять…. ну так себе 😒

И спасибо огромное вам, ваши слова поддержки мотивируют и убеждают в очередной раз в том, что все не зря!❤