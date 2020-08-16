Майя Донцова считает, что в двадцать первом веке каждый должен жить так, как хочет, не подстраиваясь под чужое мнение.

Стереотипы общества⠀

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Очень часто, к сожалению, нам навязывают стереотипы, которые совершенно не имеют здравого смысла🙄⠀

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К примеру «Женщина обязательно должна хотеть рожать детей!» «Только женщина должна заниматься бытом!» «Замужняя женщина должна одеваться скромно!»⠀

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Знаете, а не пошли бы вы на фиг со своими стереотипами? 😊⠀

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Каждый должен жить так, как он хочет, не нарушая законы, разумеется😄⠀

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У каждого есть свое право выбора, мы живём в 21-ом веке, и это давно норма, не находите?⠀

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Просто живите своей жизнью, не привязывая никому никакие стереотипы 🙏❤

А какое у вас мнение о перечисленных мной стереотипах?

И как считаете, каждый вправе сам решать как жить, или нужно придерживаться устоев?