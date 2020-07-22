Майя Донцова перечислила плюсы и минусы проживания на сейшельских островах.
Жизнь на Сейшелах для кого-то может показаться раем, а для кого-то адом, так как люди по-разному воспринимают окружающую среду.⠀
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Помимо прекрасного океана, солнца, красивой природы, растительности, есть и минусы:⠀
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➡Влажность.⠀
При которой ни одна прическа и макияж не продержаться долго.⠀
Если вы хотите жить на Сейшелах, то лучше быть натуральной, иначе никак ⠀
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➡Опасная живность, которая преследует тебя на каждом шагу. ⠀
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➡Местное население очень ленивое.⠀
Например, договариваетесь о встрече вечером, а они просто не приходят. ⠀
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➡Стильных вещей нет.⠀
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➡Одинаковая «картинка», виды повторяются, многие сходят с ума от этого, но я не из таких и мне это нравится. ⠀
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Ах да, интересный факт, тут матриархат. Женщины тут работают, обеспечивают семью, а мужчины веса и слова особо не имеют, занимаются нехорошими делами, бездельничают и просто живут в свое удовольствие 😄⠀
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Плюсы:⠀
➡Нереально красивые виды, которые не встретишь нигде.⠀
Океан очень красивого цвета,потрясающая природа.⠀
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➡Интересная культура⠀
Смесь французской культуры, английской, индийской.⠀
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Кстати, сейчас тут зима, а значит — постоянные дожди, холодный океан, медузы. ⠀
Солнышко жарит на 40-50°( местным летом) , сейчас +25 (местная зима) и солнца нет🤷♀ да и загар держится не долго. ⠀
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Но я нереально восхищаюсь этим островом, а вы захотели сюда? 😄
Смогли бы переехать жить в другую страну? Например на Сейшелы? 🇸🇨