Майя Донцова попрощалась с Остров Любви, который подарил ей множество счастливых моментов.

Спасибо❤️

За людей, за атмосферу, за 8 месяцев на райском острове и за возможности!

ОСТРОВ , МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ❤️❤️❤️

Я даже передать не могу, насколько сильно я люблю острова 🌴 это большая часть нашей истории, это солнце ☀️ круглый год, лазурный океан 🌊 и бесконечное счастье ❤️

Здесь мы впервые признались друг другу в любви, побывала моя мама, наша сейшельская Свадьба, коза Маруся , а теперь и курочки, здесь были наши самые красивые свидания, единственная разлука в неделю была тоже здесь, когда @aleksey_kupin улетал участвовать в ЧГ , и теперь в статусе мужа и жены мы тоже здесь❤️

здесь мы смогли попробовать себя в качестве ведущих, за что огромная благодарность проекту❤️

И именно здесь мы прожили 8 месяцев , одной большой и дружной семьей❤️я люблю вас😊

Было тяжеловато, когда все ныли и хотели домой, появлялось ощущение тяжести, но мы старались позитивно смотреть на все происходящее в нашей жизни!

8 месяцев переосмысления жизни- видимо мы именно те, кто должен был это пройти😊

Остров нашей истории любви🌴🌊☀️

Спасибо ❤️