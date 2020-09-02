Майя Донцова поддерживает идею мужа подбирать одежду друг под друга.

Лёша писал о том, что мы подбираем одежду друг под друга, и я тоже решила об этом написать😊

Мы действительно стараемся одеваться так, что бы в общем смотрелось гармонично, и кайфуем от этого😊

Одинаковые вещи вообще наш конёк😛

мы даже получили награду «фешн пара года»🥳

На счёт коллекции для пар , мы думаем давно, есть наметки парных луков в разных стилях, от спортивного до делового😍

Хотели бы увидеть и интересно ли вам будет приобрести парную одежду?)