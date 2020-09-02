Майя Донцова поддерживает идею мужа подбирать одежду друг под друга.
Лёша писал о том, что мы подбираем одежду друг под друга, и я тоже решила об этом написать😊
Мы действительно стараемся одеваться так, что бы в общем смотрелось гармонично, и кайфуем от этого😊
Одинаковые вещи вообще наш конёк😛
мы даже получили награду «фешн пара года»🥳
На счёт коллекции для пар , мы думаем давно, есть наметки парных луков в разных стилях, от спортивного до делового😍
Хотели бы увидеть и интересно ли вам будет приобрести парную одежду?)