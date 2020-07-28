Майя Донцова опровергает многочисленные слухи о том, что на телестройке есть сценарий.
Есть ли на «Дом 2» сценарий? 🙄⠀
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Нет никаких сценариев, ролей, образов!
Всё, что происходит в кадре, за кадром — мысли, действия живых людей❗❗❗
А что касается образов, ну ведь и в вашей компании есть например «бабник», «тихоня» или «стерва» так и здесь! И это настоящие амплуа живых людей! Они такие!⠀
Да, жизнь может и отличается от вашей, решения некоторых людей приводит в ступор, шок, но это настоящее действие человека.
Нет никаких сценариев.⠀
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Много слухов от бывших участников, мол «мне сказали сделать так, сказать так..»⠀
Классно оправдывают свои не лучшие поступки😉 И знаете, у каждого есть голова на плечах.⠀
И если кто-то ему что-то сказал, то, что он сделал — его решение. Сосед вам тоже говорит…⠀
Отношения, семьи, которые тут складываются — ни ради хайпа и проекта😌⠀
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А то, что у некоторых после проекта не складывается жизнь со своей парой, так это дела семейные, никто от этого не застрахован и в семьях за периметром.⠀
На проекте нет никаких сценариев!⠀
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Мы ложимся в 4:00 утра, а просыпаемся в 9:00. Когда же, интересно, нам их учить, если бы они были?😄⠀
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И какими гениальным актёрами надо быть…ОСКАР В СТУДИЮ😂🤦♀⠀
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Каждый живёт тут свою жизнь, а вы наблюдаете за этим. Ничто так не может зацепить, как настоящие эмоции.❤❤