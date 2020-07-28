Майя Донцова опровергает многочисленные слухи о том, что на телестройке есть сценарий.

Есть ли на «Дом 2» сценарий? 🙄⠀

⠀

Нет никаких сценариев, ролей, образов!

Всё, что происходит в кадре, за кадром — мысли, действия живых людей❗❗❗

А что касается образов, ну ведь и в вашей компании есть например «бабник», «тихоня» или «стерва» так и здесь! И это настоящие амплуа живых людей! Они такие!⠀

Да, жизнь может и отличается от вашей, решения некоторых людей приводит в ступор, шок, но это настоящее действие человека.

Нет никаких сценариев.⠀

⠀

Много слухов от бывших участников, мол «мне сказали сделать так, сказать так..»⠀

Классно оправдывают свои не лучшие поступки😉 И знаете, у каждого есть голова на плечах.⠀

И если кто-то ему что-то сказал, то, что он сделал — его решение. Сосед вам тоже говорит…⠀

Отношения, семьи, которые тут складываются — ни ради хайпа и проекта😌⠀

⠀

А то, что у некоторых после проекта не складывается жизнь со своей парой, так это дела семейные, никто от этого не застрахован и в семьях за периметром.⠀

На проекте нет никаких сценариев!⠀

⠀

Мы ложимся в 4:00 утра, а просыпаемся в 9:00. Когда же, интересно, нам их учить, если бы они были?😄⠀

⠀

И какими гениальным актёрами надо быть…ОСКАР В СТУДИЮ😂🤦‍♀⠀

⠀

Каждый живёт тут свою жизнь, а вы наблюдаете за этим. Ничто так не может зацепить, как настоящие эмоции.❤❤