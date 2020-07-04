Майя Донцова поведала о том, как им живётся на Острове Любви в сезон дождей.

Сейшелы затапливает 🇸🇨😱

Здесь начался сезон дождей и теперь солнышко мы видим, раз в день, если повезёт🤠

Но это не помешало Леше крайне достойно выступить в этапе конкурса «самое красивое тело», думаю, вы видели)

Пусть не прошёл, зато теперь знает, что и картину может нарисовать❤️ да и тело его самое превосходное🕺

Цыплятки 🐣 наши подрастают, уже живут с мамой и прекрасно себя чувствуют🐔🥰

А один, который родился позже всех, живет с нами, он очень слабенький 🐤учим его клевать и пить, поддерживаем нужную ему температуру и он греется под лампой😊надеюсь мы его выходим))

А ещё, Лёша видимо решил освоить новую профессию и сегодня сфоткал меня через листочек😁