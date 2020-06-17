Майя Донцова поведала о том, как тяжело на Сейшелах поддерживать себя в форме.

На старых фотках я другой человек!

К такому выводу я пришла сегодня, посмотрев на себя в зеркало 😂👌

Ну реально… красивые блестящие волосы, реснички, макияж, вещи …

Сейчас это кажется роскошью, и пробегает мысль 💭 а я ли это на фотке?😂 На Сейшелах очень сложно выглядеть хорошо постоянно)

Два часа красивая, а потооооом волосы намокли от пота стекающего по шее, макияж поплыл(даже база не держит его как хотелось бы), волосы как мочалка от вечной влажности, а об эпиляции я вообще молчу- станок может стать символом нашего острова, потому что это самый часто используемый предмет!

Но! И в такой жаре и влажности можно найти новые приемы по уходу за собой)

Как бы странно это не звучало, но лучший скраб для лица (!) и тела , прибережный песок + соленая вода 💧

Стараюсь 3-4 Раза в неделю использовать это комбо, что бы очистить кожу от жирного слоя👌 ещё бы так с животом работало 😉😂

Затем лицо питаем простым супер увлажняющим кремом , и вуаля👌 лицо всегда будет иметь здоровый вид😉

Но все равно блин в России выглядишь как человек, а здесь хоть из кожи вон лезь так выглядеть не будешь)

Ещё есть отличный вариант скраба из мёда и кофе👌

Что вам ещё рассказать о проживании здесь?)

Мы кстати живем тут уже 4 месяца почти👍