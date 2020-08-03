Майя Донцова поведала о том, что они с супругом любят баловать друг друга подарками и сюрпризами.

Романтика после брака..💁‍♀⠀

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К счастью, что я, что мой мужчина по натуре — романтики.⠀

Радовать друг друга, баловать, нам только в радость, без всяких уговоров и принуждений.⠀

Сюрпризы, неожиданные подарки — это наше всё 🙏⠀

Это очень подогревает отношения, без этого никак.⠀

Мы вместе три года, и за это время у Лёши не иссякла фантазия. Каждый его сюрприз — его личный креатив, постоянно придумывает что-то новое.⠀

Любая женщина хочет получать романтику-мужчины, действуйте😍.⠀

Не надо думать, что раз «конфетно-букетный» период закончился, то все, можно не стараться удивить своего партнёра.⠀

Наоборот — с каждым годом надо больше и больше уделять времени романтике, подогревать свои отношения.⠀

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А у вас я сейчас попрошу помощи — через неделю у нас ровно год со дня росписи в загсе! Как порадовать Лешу?)