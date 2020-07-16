Майя Донцова решила напомнить поклонникам о своём знакомстве с мужем Алексеем Купиным.

История знакомства с мужем 💍🤵

Я с трепетом и улыбкой вспоминаю этот день..

Лёша пришёл ко мне на проект, когда я была там уже 9 месяцев, но тогда я даже и подумать не могла, что он пришёл именно ко мне.

Я видела просто парня, который входит из-за кулис в сторону цента сцены, его представляют, как нового участника «Алексея Купина»

И я моментально поворачиваюсь к своей маме, подруге, со словами «Да, это то, что мне надо, это моё» 🥰

Также я говорила и девочкам, которые заглядывались на него.

Представляете, я с первого взгляда смогла разглядеть в нем «своего» человека.

Именно он был мне нужен, именно его я ждала. Конечно я понимала, что нам необходимо узнать друг-друга, пообщаться, но даже толком не зная его, я уже понимала, что это моё.

Повезло, он пришёл ко мне! Я флиртовала с ним, он сразу стал уделять мне знаки внимания, приглашать на свидания. А на 5 день сделал мне предложение выйти за него замуж😱

Затем я начала в ход пускать «проверки на прочность»😄

Проверяла его реакцию на те или иные действия, поведение, так как характер у меня был не из лёгких.

И он, как видите, проверку прошёл.

Я думала, что это моя настоящая любовь и не ошиблась. Влюбляясь и узнавая его с каждым днем все больше, я понимала, что такое настоящие чувства и родной человек.

Этот день изменил мою жизнь в лучшую сторону, чему я безумно рада.. 😍

Расскажите свою историю знакомства с мужем, будет интересно почитать 😊