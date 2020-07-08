Майя Донцова призналась, что всегда дружила только с парнями.

Про дружбу мужчина-женщина

Есть ли она!?

у меня больше друзей парней, так уж вышло, они и сопли мне подтирали и из сложных ситуаций вытаскивали , как и я их 😂 и да, мужчины тоже плачут из за женщин😊

Оой, а какие они трогательные бывают)

Мы даже песни на рассветах пели вместе всякие нытические😂

Знаете какой у нас с друзьями был прикол?😂 может конечно это только нам смешно- в общем, он провёл ночь с девчонкой и нужно что бы она утром побыстрее от него свалила , так вот , он пишет мне сообщение «красный» и я звоню, представляясь мамой/девушкой/соцработником и тд, и говорю — приеду в течении 15 минут😂 срабатывало всегда!

А главное в дружбе с парнями, это то, что они тебе сядут и честно скажут «дура, не права», подскажут с мужской стороны и пенделя хорошего дадут, что бы духом не падала, в общем от дружбы с девочками явно различия есть) про девчонок завтра)

Сколько разных комичных ситуаций было🤦‍♀

ГЛАВНОЕ!

Границы и не нужны были никогда 💪в нашей дружбе , не было и намеков на «более чем дружбу». А если бы были , то это уже не дружба.

Дружба между м/ж это как брат с сестрой ..)

Мне всю жизнь с парнями было как то проще😊😊 я была всегда как свой пацан))) с детства носилась по гаражам, деревьям и играла в машинки с пацанами во дворе)

Мне было важно, что бы Лёша принял моих друзей, по разному ведь мужчины воспринимают дружбу м/ж.

Лёша к счастью верит в такую дружбу и не был против)

Ведь друзья для меня и вправду как семья.

Я волновалась ,чтобы не было ревности и подозрений. Знакомила со всеми постепенно и аккуратно, что бы не было обратной реакции, а мало ли)))) и скажу так, они нашли общий язык, мои друзья прекрасно отзываются о Леше, Лёша о них, и никаких ревностей и прочих глупостей не возникает)

И в дружбу между мужчиной и женщиной я верю!

А вы?