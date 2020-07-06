Новая ведущая Острова Любви Майя Донцова не смогла завоевать симпатий участников телестройки. Те считают, что девушка несправедливо оценивает одиноких островитянок и намеренно стравливает участников на проекте.



Так, многие заметили, как Майя хочет засадить Настю Стецевят. Донцова так много внимания уделяла одиночеству девушки, что та даже ушла с Лобного, отказавшись принимать в них участие, когда их будут вести Купины.



Но Майю это не остановило. Она продолжила донимать Настю, стравливая ее с Яной Захаровой, ее бывшей подружкой, с которой они сейчас враждуют. Новая ведущая приняла забавную стратегию – переселять конфликтующих участников в одно бунгало, чтобы тем на почве общих бытовых проблем пришлось мириться и находить общий язык. Правда, участники телестройки и зрители проекта считают насильное заселение неправильным.