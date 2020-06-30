Участники телестройки, пребывающие на Сейшелах, сейчас соревнуются друг с другом в конкурсе «Самое лучшее тело» за приз размером в сто тысяч рублей. Правда, островитяне лишний раз продемонстрировали свою предвзятость, голосуя против достойных участников.



Так, Майя Донцова уже объявила, что станет хозяйкой Острова Любви в ту неделю, в которой состоится финальное голосование. На Сейшелах традиционно каждую неделю меняются хозяева острова, которые не только развлекают коллектив участников разнообразными конкурсами, но и решают спорные ситуации.



Это означает, что в случае набора участниками одинакового количества голосов, именно Майя определит победителя. Сергей Захарьяш уже начал агитационную компанию среди одиночек Острова Любви, чтобы побороть такую несправедливость, ведь участники, состоящие в парах, несправедливо их выгоняют.