Майя Донцова поведала свой секрет счастливых отношений.

Секрет отношений❤

Прилагайте равные усилия.

Часто говорят, что в отношениях нужен баланс 50 на 50.

Какая глупость… только 100 на 100! ТОЛЬКО ТАК!

И мужчина и женщина должны ЕЖЕДНЕВНО прикладывать 100% усилий, чтобы отношения укреплялись, поддерживались и улучшались.

Вряд ли вы будете счастливы, когда в отношениях «100 на 20», «100 на 50» или даже «100 на 99». Вы должны быть на равных.

Если вы чувствуете, что вы на 100, а партнёр хотя бы на 99, нужно разговаривать и получать обратную связь, и не обижаться, услышав недовольства, а прорабатывать их❤

И если вы видите пару, у которой все хорошо и стабильно, ЗНАЙТЕ , нужно не завидовать и искать проблемы, а понять, что эти люди работают над своими отношениями ЕЖЕДНЕВНО, потому что любят друг друга ❤❤

Если было полезно, ставьте ❤ и пишите комменты, тогда я буду понимать, что вам это интересно😊

А как вы считаете , как получить 100% участия в отношениях от партнёра? Об этом будет мой следующий пост😉