Майя Донцова завела разговор со своими подписчиками о дружбе.

Хочу поговорить с вами о друзьях, на проекте все чаще обсуждается дружба…

Признаюсь, скучаю я по своим дико❤️

Скажу так, я в понятие «дружба» вкладываю очень многое!

для того, что бы я называла человека действительно другом, мы должны пройти огонь/воду/медные трубы, быть близки душевно, доверие должно быть 1000000%, в дружеских отношениях нет места корысти и зависти, друг-член семьи. И даже если мы не каждый день на связи или не часто видимся, это не отменяет того, что человек мне близок.

абы кого я к себе в близкий круг не подпущу никогда и делиться своими моментами жизни не буду, даже пустяковыми (научена горьким опытом -знаю)

охапку друзей я себе не набираю, у меня их немного, но это люди которым я действительно могу доверять и знаю, что меня поймут, как и я.

Я люблю своих друзей, как свою семью, они часть меня и я знаю что так же они относятся и ко мне. Мы ведь душевно схожи😉

Мне интересно ваше мнение на этот счёт

Что вы вкладываете в понятие дружбы? И как вы считаете между кем на проекте есть дружба?

Завтра расскажу о женской дружбе😉 а потом о м/ж