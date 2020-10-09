Майя Донцова поведала своим поклонникам, как много у неё дел.
Дел куча, а позагорать хочется😂
🔥Пишу марафон, гайд и чек лист для вас
🔥Уже готовы сценарии для роликов в инсту и тик ток
🔥Обзоры на ежедневный макияж и прически ждут в папке «на монтаж»
🔥Пресеты для маски созданы, осталось выбрать лучший и выпустить таки маску 😁
🔥почти готова новая песня
И это все? да ещё куча всего! +курсы , на которые время есть только ночью👍
🔥И это я ещё не говорю о ежедневных делах-уборка, готовка, уделить время себе и мужу
🔥Любимый проект, на котором события происходят каждую минуту-лобные , теты, шоу и разговоры- и это основное👌
А у нас наконец-то горячее солнышко, которое я безумно хочу ощущать на своём уже побледневшем теле😂
Вы знаете , что я вас очень люблю , мои дорогие подписчики❤️и все что я запланировала , обязательно вам презентую!
Вот только позагораю, и сразу приступлю❤️
Ждёте?) и что именно ждёте?
Или я вообще зря все это делаю?