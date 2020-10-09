Майя Донцова поведала своим поклонникам, как много у неё дел.

Дел куча, а позагорать хочется😂

🔥Пишу марафон, гайд и чек лист для вас

🔥Уже готовы сценарии для роликов в инсту и тик ток

🔥Обзоры на ежедневный макияж и прически ждут в папке «на монтаж»

🔥Пресеты для маски созданы, осталось выбрать лучший и выпустить таки маску 😁

🔥почти готова новая песня

И это все? да ещё куча всего! +курсы , на которые время есть только ночью👍

🔥И это я ещё не говорю о ежедневных делах-уборка, готовка, уделить время себе и мужу

🔥Любимый проект, на котором события происходят каждую минуту-лобные , теты, шоу и разговоры- и это основное👌

А у нас наконец-то горячее солнышко, которое я безумно хочу ощущать на своём уже побледневшем теле😂

Вы знаете , что я вас очень люблю , мои дорогие подписчики❤️и все что я запланировала , обязательно вам презентую!

Вот только позагораю, и сразу приступлю❤️

Ждёте?) и что именно ждёте?

Или я вообще зря все это делаю?