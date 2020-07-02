Чем дальше в лес — тем больше скандалов в нашем биатлоне. Дошло уже до перевыборов президента СБР (Союза биатлонистов России): тут и референдумов с обнулениями никаких не понадобилось.

11 июля в Химках назовут нового (или старого нового) главу СБР. На пост президента претендует помимо действующего шефа Владимира Драчёва и член правления СБР, 3-кратный чемпион мира Виктор Майгуров, выступивший в четверг перед представителями СМИ, поздравив их предварительно с Международным днём спортивного журналиста. Вот вкратце его тезисы:

— Моя программа не сильно отличается от той, с какой несколько лет назад уже шёл на выборы. При этом понимаю, что нашему биатлону нужны не слова, а дела. Я за свои — отвечаю. И готов встать и уйти — если через год выяснится, что я не буду выполнять предвыборные обещания!

— С себя за то, что происходило, тоже вины не снимаю — как член правления! Готов разделить солидарную ответственность…

— Причина сложившейся ситуации? В двух словах — возникли разногласия: решения, которые принимались правлением СБР, не исполнялись президентом. А ведь мы живём в демократической стране, должно мнение большинства голосующих быть определяющим.

— Очень обидно, что столько скандалов в нашем биатлоне. Тем более — любая новость попадает к нашим друзьям в IBU (Международный союз биатлонистов).

Отстаём в технологиях подготовки лыж, сервиса. Надо инвестировать в те российские компании, которые этим занимаются, чтобы у нас было своё!

— Карт-бланш нынешним тренерам готов буду дать. Чтобы работали до ОИ (Игры-2022 должны пройти в Китае).

Отбор в идеале — как у конкурентов: Франция, Германия… То есть — состав, определённый весной, готовится к первым 3 этапам как минимум.

— Логинов? Озвучу главный принцип. Горой стоять за своих спортсменов, а потом разбираться: кто из них прав, ну а кто виноват…