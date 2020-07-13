Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров озвучил сумму годового бюджета организации, необходимую для нормального развития в стране данного вида спорта.

По его словам, «бюджет выживания», составляет примерно 60-70 миллионов рублей в год.

«200 миллионов — бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России, о которой я говорил на конференции. Без наших регионов у нас не будет ни сборной команды, ни вида спорта. Считаю, что основная задача нашей общероссийской организации — развитие биатлона в стране, а не сборная команда. При этом, естественно, я не буду наблюдать за происходящим в сборной со стороны, планирую уделять ей ровно столько времени, сколько нужно», — цитирует спортивного чиновника ТАСС .

«У меня, да и у других членов правления есть мысли по вопросу привлечения средств, более конкретно на эту тему можно будет поговорить через месяц», — добавил он, не исключив, что в формировании бюджета СБР «по старой дружбе» поучаствует его бывший глава миллиардер Михаил Прохоров.

Напомним, что Майгуров недавно победил на выборах главы Союза биатлонистов России, оставшись единственным кандидатом после ухода с поста Владимира Драчева.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. Светлым пятном можно считать только выступление на чемпионате мира Александра Логинова, который принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке.