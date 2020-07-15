Селене Майер в очередной раз довелось попасть в эпицентр не самых приятных событий. Она рассказала о том, как словесная перепалка с одним из участников телепроекта переросла в драку, в результате которой она лишилась волос и была избита. Селена поведала, что решила проверить кого-то из участников «на балабольство» и тот эту проверку не прошел.



Со слов девушки, ее задели словесно, на что она поспешила ответить в том же ключе. В итоге человек, который совсем недавно заявлял, что считает рукоприкладство неприемлемым, внезапно поменял свое мнение и набросился на нее с кулаками. Впрочем, сама девушка открыто заявляет, что не прочь принять участие в потасовке, так как не намерена никому прощать обидные высказывания в свой адрес.



Более того, Майер рассказала о своей потребности «высосать всю энергию» из обидчика и нежелании останавливаться до того момента, пока эта жутковатая цель не будет достигнута. В общем суть повествования от Селены в том, что провоцировать ее себе дороже, так как физическая боль ее не пугает, а остановить ее жесткие ответные действия не представляется возможным.