Судам могут разрешит отнимать детей у родителей за 24 часа. Об этом сообщает «Царьград».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас подготовили проект закона о ювенальных экспресс-судах, который в случае принятия позволит отбирать детей у родителей за 24 часа. Недавно комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект.

Сегодня адвокат Надежда Гольцова заявила, что основанием для изъятия ребенка из семьи может стать самая абсурдная ситуация, например, грязная посуда в раковине в кухне, которую член комиссии может интерпретировать как содержание ребенка в антисанитарных условиях.

В свою очередь, общественная уполномоченная по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец высказала мнение, что порой 24 часов родителям не хватает даже на то, чтобы опомниться.