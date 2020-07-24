Иранская авиакомпания Mahan Air прокомментировала действия ВВС США в отношении своего пассажирского лайнера, сообщив, что иранский самолет выполнял рейс в соответствии с нормами аэронавигации.

В опубликованном релизе по поводу инцидента с одним из своих самолетов, летевшим из Ирана в Ливан, компания Mahan Air назвала действия двух американских истребителей в отношении пассажирского лайнера угрожающими.

Компания сообщает, что в ходе инцидента пилот получил «сигнал системы предупреждения о столкновении» о необходимости резкого снижения высоты, после чего начал снижаться.

Пассажирам в тот момент было разрешено сидеть без застегнутых ремней безопасности, вследствие чего некоторые из них пострадали, как и ряд членов экипажа. Иранские СМИ описали действия лайнера как маневр, чтобы уйти от столкновения с истребителями.

«Поскольку полеты по этому маршруту уже более 10 лет осуществляются планово, компания всегда соблюдала правила и положения авиаперелетов, выполняя рейсы. По этой причине, этот случай можно рассматривать как еще один пример несоблюдения законов правящим в США режимом», — говорится в релизе компании.

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы.

США заявили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм — идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.

Иран в связи с действиями США заявил протест в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Кроме того, власти Ирана установили контакт с Сирией, над которой произошел инцидент, обратившись с просьбой быстро и детально изучить произошедшее с иранским пассажирским самолетом.

Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.