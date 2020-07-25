Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил соотечественника Александра Емельяненко в главном бою турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107, который прошел в Сочи без зрителей.

Дагестанский боец доминировал на протяжении всего боя, хотя был легче своего оппонента на 20 кг, и одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Рефери остановил поединок из-за многочисленных рассечений у Александра, которого после боя отправили в больницу со сломанным носом.

Поединок должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Исмаилову для этого боя пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает Емельяненко. Перед боем Емельяненко показал вес 117,1 кг, а Исмаилов — 94,6 кг.

View this post on Instagram 🎬Лучшие моменты боя Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко. A post shared by ACA MMA (@aca_mma) on Jul 24, 2020 at 2:19pm PDT

Емельяненко отнесся к собственному уничтожению философски. «Все проходит, и это пройдет», — сказал он после поединка.

Напомним, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, опекающий последнее время Александра Емельяненко, ранее пригрозил «закинуть его в подвал» в случае поражения в поединке с Исмаиловым.

View this post on Instagram 💪🏻 @Maga_Isma останавливает Александра Емельяненко в третьем раунде! #aca107 A post shared by ACA MMA (@aca_mma) on Jul 24, 2020 at 12:20pm PDT

«В «Инстаграме» оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдет! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой «инстаграм»-баттл на радость болельщикам, и более усиленные тренировки», — приводит «Чемпионат» комментарий Кадырова.

После боя Исмаилов заявил, что больше не будет драться в тяжелом весе и возвратится в свой. Единственное исключение он может сделать для реванша с Емельяненко. «Саша сказал что можно провести реванш. Я сказал, что я готов, если он этого захочет», — сказал Исмаилов.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Младший из братьев Емельяненко не выступал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах с 23 августа 2018 года, тогда его поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью. 30 ноября прошлого года он победил по правилам бокса штангиста Михаила Кокляева.