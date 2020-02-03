Российский ритейлер «Магнит» приостановил импорт овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 3 февраля, рассказали «РИА Новости» в компании.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По данным на 3 февраля, число смертей от заболевания в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.