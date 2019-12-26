Британский магнат недвижимости, накопивший долги в 40 миллионов фунтов стерлингов, употреблял кокаин, чтобы работать больше. Но, как сообщает Daily Mail, это не помогло Мартину Скиннеру и он лишился последнего.

Видя, как рушится его бизнес-империя, 41-летний Скиннер решил устроить «кокаиновый блицкриг» и работать по 22 часа в день.

Однако в августе прошлого года бизнесмен врезался на своем Porsche 911 в дерево на скорости более 300 километров в час, в результате чего его пассажирка вылетела из автомобиля, получила серьезную травму мозга и провела неделю в коме.

Полицейские заподозрили, что в момент аварии Скиннер находился под действием наркотиков. Проведенный на месте тест это подтвердил, но бизнесмен отказался сдать анализы в больнице. Его признали виновным в неосторожном вождении, отправили в тюрьму на 22 недели и отобрали права до мая 2022 года.

Позже пострадавшая пассажирка заявила в суде, что просила Скиннера снизить скорость, но он не послушался и не вписался в поворот. Тринадцать месяцев спустя она все еще восстанавливается после травм.

Скиннер в итоге признал свою вину и заявил, что его жизнь разрушило пристрастие к кокаину. Бизнесмен, управлявший портфелем собственности в 500 миллионов фунтов стерлингов, рассказал, что до аварии он спал всего по восемь часов в неделю.

«Чтобы бизнес выжил, я подверг риску свое здоровье», — заявил он.

Daily Mail отмечает, что в итоге Скиннер потерял даже своей дом в центральном лондонском районе Мейфэр.

Как сообщал «Рамблер», ранее полицейские нашли в кабинете ямальского чиновника кокаин. Мужчина объяснил, что под действием наркотиков ему в голову приходят «гениальные решения».

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