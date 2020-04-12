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Магистр «Что? Где? Когда» Максим Поташев отказался играть в команде с известным знатоком Александром Друзем, которого отстраняли от телевикторины из-за скандала. Об этом «Медузе» рассказал главред программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, обвинявший Друзя в мошенничестве.

Друзь примет участие в игре вечером в воскресенье, 12 апреля. Он вошел в состав «команды старейшин» магистра Виктора Сиднева. Кроме них в игре примут участие Борис Левин, Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.

Телекомпания «Игра-ТВ» объясняла отсутствие Поташева тем, что «он выполняет роль опытного запасного знатока, способного поддержать любую команду в сегодняшних непростых условиях».

Поташев, второй в истории игры получивший титул магистра, играл в команде Сиднева с 2014 года: в ней же состоял и Друзь. После временного отстранения знатока его место заняла Инна Семенова.

10 апреля в пресс-службе Первого канала подтвердили возвращение Друзя в интеллектуальное шоу. В сентябре 2019-го стало известно, что магистр вернется в эфир «Что? Где? Когда?», однако не будет принимать участие в играх до конца сезона. Решение телекомпании «Игра-ТВ» Бер назвал позором.

В феврале того же года Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы заранее получить ответы на вопросы шоу. Он предлагал ему за это половину предполагаемого выигрыша. Магистр «Что? Где? Когда?» утверждал, что редактор выставил инцидент в ложном свете и пытался скрыть собственное мошенничество. По результатам скандала компании-производители обеих передач отстранили от участия каждую из сторон.

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