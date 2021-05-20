Приобретение сельскохозяйственной техники — очень важное вложение для любого владельца фермы или частного хозяйства. К этому шагу подходят внимательно и осторожно. Особенно, когда нужно приобрести доильный аппарат. Мы изучили отзывы про лучшие доильные аппараты, сравнили где сколько стоит доильный аппарат, и пришли к выводу — сайт производителя «Дамилк» можно назвать одним из самых популярных, надежных и бюджетных магазинов в стране. А теперь — подробнее.

Стоимость доильных аппаратов «Дамилк»

Сама по себе техника «Дамилк» не является самой дешевой в стране. Есть и более бюджетные доилки: «Импульс», «Велес», «Доярочка». Однако, если сравнить характеристики, то иллюзию экономии можно будет откинуть. Производительность этих моделей ограничивается 4-5 коровами за сеанс. У последних же моделей АИД Damilk она достигает 21-22 коров. Стоимость доильного аппарата АИД-10 в среднем составляет 10 тыс. грн. Однако, она сильно зависит от комплектации, которую вы выбираете.

Ассортимент: лучшие доильные аппараты

Отзывы показывают, что доильный аппарат Дамилк АИД-10, т.е. самая последняя модель, пользуется сейчас самой высокой популярностью среди покупателей. Многие хотят приобрести наиболее производительную мехдойку украинского производителя. Особенно, комплекты с регулируемыми пульсаторами, доильным оборудованием для доения коз и овец, нержавеющими запчастями. Примерно столько же раз покупают и другую сверхмощную мехдойку для дома — УИД-10.

Старые модели АИДа немного утратили внимание покупателей. Мало кому сейчас хватит производительности 8 коров за сеанс. Однако, желающие сэкономить выбирают именно эти доилки. Их стоимость начинается от 4 тыс. грн., так что это хороший способ сэкономить.

Оформление заказа — на сайте «Дамилк». Здесь же можно почитать отзывы, оставить свои комментарии о приобретенной технике и расходниках, прочитать характеристики каждого товара. Кстати, здесь можно выбрать не только доильные аппараты, но и другую технику для молочных ферм: маслобойки, сепараторы. Доставка — по всей Украине «Новой Почтой». Возможна отправка посылки за пределы Украины, в страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Молдову, и другие. Оплата — наложенным платежом, переводом со счета в банке, через терминал. Способ оплаты выбирайте сами. Если же вы живете в Харькове, то можете обращаться к «Дамилк» не только за приобретениями, но и за сервисным обслуживанием доильных аппаратов с маркировкой АИД/УИД.