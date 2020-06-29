Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) устанавливает источник радиационного выброса в Европе. Об этом сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, есть надежда, что государства-члены предоставят МАГАТЭ соответствующую информацию и данные. Это позволит продолжать работать и информировать общественность.

При этом Гросси поспешил успокоить страны северной Европы, отметив, что уровни, о которых было доложено МАГАТЭ, являются очень низкими. Они не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Между тем, 33 страны уже добровольно предоставили агентству информацию о том, что на их территории не происходило выбросов радиации в атмосферу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не было никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в РФ.

Перед этим СМИ узнали о том, что в начале июня 2020 года органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии, а также Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы повышение концентраций радиоактивных изотопов. Сообщалось, что они имеют так называемое реакторное происхождение.

В Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов узнали, что эти изотопы якобы поступили со стороны России.