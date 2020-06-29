Небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.

Как сообщили в МАГАТЭ, к понедельнику 29 стран-участниц в Европейском регионе сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе. Они также предоставили результаты своих измерений. Аналогичную информацию агентству также сообщили Алжир, Грузия, Таджикистан и ОАЭ.

«Уровни радиации, о которых сообщили МАГАТЭ, очень низкие и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды. Я ожидаю, что другие страны-участницы предоставят нам больше данных и соответствующей информации, и мы продолжим информировать общественность», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная.