Небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы может быть связано с работами на ядерном реакторе, географическое положение выброса еще не определено, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее в МАГАТЭ заявили, что выброс над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

«Недавнее обнаружение слегка повышенных уровней радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании, при котором могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ», — сообщили в МАГАТЭ, добавив, что географическое происхождение выброса еще не определено.

Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.

В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная.