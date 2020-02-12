Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Магадана, обвиняемого в ложном сообщении о минировании одного из городских торговых центров. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает региональное управление МВД.

«Следователями СО ОМВД России по г. Магадану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в пресс-релизе.

В начале февраля в полицию поступила информация о том, что неизвестный позвонил в службу спасения и сообщил о минировании одного из магаданских торгово-развлекательных центров.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ФСБ, МЧС и войск национальной гвардии. Посетители ТЦ были эвакуированы из здания. После проверки помещений сведения о наличии взрывного устройства не подтвердились.

Позже правоохранительные органы установили личность звонившего. Им оказался 14-летний житель Магадана.

13 января на Дальнем Востоке десятки школ были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Ни в одном из случаев поступившая информация не подтвердилась.

В конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм». Подписанный президентом России Владимиром Путиным документ предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, а в случае если оно будет иметь тяжкие последствия — от 8 до 10 лет.