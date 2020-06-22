Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, когда в этом будет необходимость, но разговор должен строиться на уважении.

Трамп ранее заявил, что готов к переговорам с Мадуро, но только чтобы обсудить один вопрос – уход венесуэльского лидера со своего поста.

«Мой ответ – также, как я встретился с Джо Байденом, когда мы долго говорили в уважительной манере… также, когда это было бы необходимо, я готов говорить с уважением с президентом США Дональдом Трампом, в той же манере, что я говорил с Байденом, я мог бы говорить с Трампом», — сказал Мадуро в интервью агентству AVN, комментируя заявление президента США.

Мадуро общался с Байденом в 2015 году, и входе этого разговора он призвал уважать Венесуэлу, отмечает агентство.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.