Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен установить новый прямой диалог между главами внешнеполитических ведомств и достичь нового понимания с Европейским союзом после отказа от высылки из страны представителя ЕС.

Внешнеполитические ведомства Венесуэлы и Евросоюза ранее опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным решение властей боливарианской республики выслать посла ЕС Исабель Педросу после усиления санкций против Каракаса.

«Возникла идея установить политический и дипломатический диалог между ЕС и правительством Венесуэлы, поднять его уровень, углубить и придать динамику прямому диалогу между Жозепом Боррелем и Хорхе Арреасой», — заявил он в ходе военной церемонии в Каракасе, видео опубликовано в микроблоге президента в Twitter.

По словам политика, решение отменить высылку дипломата обусловлено стремлением изменить позицию ЕС в отношении Венесуэлы.

«Это лучшее, самое умное и уместное решение, соответствующее нашим целям — чтобы мир слышал правду Венесуэлы, чтобы ЕС изменил точку зрения и чтобы роль, которую он играет в отношении Венесуэлы, получила глубокие исторические изменения», — добавил Мадуро.

Совет ЕС 29 июня расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры «из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле», и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.