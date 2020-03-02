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Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-Класико»

07:10 02/03/2020

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 2:0, передает «МИР 24».

Как отмечается, в первом тайме команды не смогли открыть счет. Нулевая ничья продержалась до 71-й минуте, когда сливочным удалось распечатать ворота Тер-Штегена. Автором мяча стал бразильский форвард Винисиус Жуниор, которому ассистировал Тони Кроос.

В самой концовке встречи отличился доминиканец Диас Мариано. Примечательно, что нападающий забил спустя 50 секунд после выхода на замену и тем самым стал автором самого быстрого гола в «Эль-Класико» после выхода на замену в XXI веке. Кроме того, Мариано сыграл в чемпионате впервые и забил свой первый гол в сезоне. До этого форвард появлялся на поле только в Суперкубке страны.

«Реал» набрал 56 очков и возглавил таблицу испанского первенства. У «Барселоны» на очко меньше, она идет на второй позиции.



