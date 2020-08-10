Проведение Мадридского марафона в 2020 году отменено из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организаторов соревнований.

Первоначально марафон в столице Испании был перенесен с 26 апреля на 15 ноября. В итоге в связи с ситуацией с пандемией и после консультаций с властями Мадрида проведение марафона в 2020 году было отменено. В 2021 году марафон запланирован на 26 сентября.

Ранее из-за коронавируса были отменены Бостонский, Берлинский и Нью-Йоркский марафоны, Токийский был проведен без участия спортсменов-любителей. Лондонский марафон был перенесен на 4 октября и пройдет с участием только профессиональных спортсменов.