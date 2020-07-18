Певица взволновала поклонников новым откровенным снимком

61-летняя Мадонна уже почти год проходит реабилитацию после травмы бедра и колена. Артистка постоянно делает гимнастику. В восстановлении ей помогает ее 26-летний бойфренд Ахламалик Уильямс.

Напомним, в марте этого года на одном из концертов в рамках американского тура «Madame X» поп-дива упала прямо на сцене. Как выяснилось, в 2019-ом Мадонна получила травму бедра и колена. Певице пришлось отправиться в госпиталь, вернуться в Лондон и начать длительную реабилитацию.

С Ахламаликом Уильямсом Мадонна познакомилась в декабре 2019 года на репетициях. Парень участвовал в гастролях в качестве танцора. Также молодой человек увлекается рэпом. Об этом широкой публике стало известно, когда в сеть попал отрывок новой песни Мадонны и ее бойфренда.

Сейчас артистка ходит, опираясь на костыли. Однако даже в таком состоянии старается удивлять поклонников откровенными фото. Недавно Мадонна попозировала с костылями без бюстгальтера. А вчера поделилась с публикой пикантным снимком с тренировки.

В кадре артистка занимается йогой в позе под названием «собака мордой вниз». Ахламалик ассистирует ей, поддерживая бедра возлюбленной. В комментариях поклонники отметили, что фотография получилась довольно возбуждающей. Да и сама Мадонна пошутила под снимком:

«Реабилитация не должна быть скучной»

Еще одна пара с большой разницей в возрасте — 38-летняя певица Бритни Спирс и 25-летний фитнес-тренер Сэм Асгари. Влюбленные тоже вместе занимаются спортом. Правда, у Бритни с занятиями все не так гладко, как у Мадонны. Последнее время фанаты Спирс начали замечать странности в ее поведении.