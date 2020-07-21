Мацьолек и Цатурян сошлись во мнении, что жить друг без друга им решительно невозможно. Экс-супруги решили позабыть обо всех былых обидах и взять курс на сохранение семьи. В итоге в день годовщины их первой свадьбы Руслан сделал Виктории второе предложение руки и сердца.



Молодой человек приобрел большой букет цветов, пригласил скрипача, надел футболку с надписью «Выходи за меня» и устроил девушке сюрприз. Услышав заветное «Да», Мацьолек встал на одно колено и надел на безымянный палец Вики кольцо. Позднее девушка рассказала, что уже на следующий день они планируют отправиться в ЗАГС, чтобы подать заявление. Но в отличие от своей первой свадьбы, в этот раз ребята запланировали еще и венчание в церкви.



Многие поклонники пары выразили в сети радость по поводу этого шага ребят и слали в их адрес множество искренних поздравлений. Также было немало предположений насчет того, что, возможно, теперь Руслан и Виктория смогут зачать долгожданную дочку, и, несмотря на не самые лучшие прогнозы врачей, их давняя мечта наконец сбудется.